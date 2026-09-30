Inves A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Inves A hat sich am 28.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2024 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,090 USD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,99 USD. Im Vorjahr hatte Inves A -0,150 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at