Invesco Aktie
WKN DE: A0M6U7 / ISIN: BMG491BT1088
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07.11.2026 18:15:03
Invesco: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 27, 2026, Invesco (NYSE:IVZ) announced a $1.5 billion preferred stock repurchase to strengthen its balance sheet. Replacing high-cost preferred shares with lower-cost bank loans reduces leverage and increases net income for common shareholders.
Three things management said stand out.
Management reached an agreement to repurchase $1.5 billion of preferred stock (shares that pay a fixed dividend ahead of common equity), bringing total preferred redemptions to $3 billion over 18 months. Funding the buyout with a lower-cost bank loan lowers overall capital costs and permanently eliminates recurring dividend payments.
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