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WKN DE: A0M6U7 / ISIN: BMG491BT1088

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16.09.2026 14:05:01

Invesco Aerospace & Defense vs. Global X Defense Tech: Which ETF Is Best for Your Portfolio?

Invesco Aerospace & Defense ETF (NYSEMKT:PPA) offers a long track record and broad industrial exposure, while Global X Defense Tech ETF (NYSEMKT:SHLD) provides a lower-cost, technology-focused approach to the defense sector.

Defense spending often stays resilient throughout various economic cycles, making aerospace and defense exchange-traded funds a popular choice for investors seeking sector-specific growth. While both funds target the same broad industry, they differ in their approach to legacy hardware versus emerging technologies and software-defined systems. This comparison looks at how the veteran PPA stacks up against the newer SHLD.

Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from monthly returns over the available fund history (up to five years). The 1-year return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield.

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