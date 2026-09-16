Invesco Aktie
WKN DE: A0M6U7 / ISIN: BMG491BT1088
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16.09.2026 14:05:01
Invesco Aerospace & Defense vs. Global X Defense Tech: Which ETF Is Best for Your Portfolio?
Invesco Aerospace & Defense ETF (NYSEMKT:PPA) offers a long track record and broad industrial exposure, while Global X Defense Tech ETF (NYSEMKT:SHLD) provides a lower-cost, technology-focused approach to the defense sector.
Defense spending often stays resilient throughout various economic cycles, making aerospace and defense exchange-traded funds a popular choice for investors seeking sector-specific growth. While both funds target the same broad industry, they differ in their approach to legacy hardware versus emerging technologies and software-defined systems. This comparison looks at how the veteran PPA stacks up against the newer SHLD.
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