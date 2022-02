Invesco Mortgage Capital legte Quartalsergebnis vor

Invesco Mortgage Capital hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 18.02.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2021 abgelaufen war.

Das EPS wurde mit 0,100 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,100 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Umsatzseitig wurden 46,0 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Invesco Mortgage Capital 38,3 Millionen USD umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,410 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von -5,410 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 180,49 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 8,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 197,90 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 0,408 USD je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 183,27 Millionen USD beziffert.

Redaktion finanzen.at