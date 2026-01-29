Invesco öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Invesco hat am 27.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 2,63 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,460 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,69 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Invesco einen Umsatz von 1,51 Milliarden USD eingefahren.

Invesco vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 1,600 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,18 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 6,38 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Invesco einen Umsatz von 6,01 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at