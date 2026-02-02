Staples Aktie
WKN: 876951 / ISIN: US8550301027
|
03.02.2026 00:21:07
Invesco (PBJ) vs. Fidelity (FSTA): Which Consumer Staples ETF Is the Better Buy?
The Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (NYSEMKT:FSTA) stands out for its ultra-low costs, broader diversification, and higher recent total returns compared to the more concentrated and pricier Invesco Food & Beverage ETF (NYSEMKT:PBJ).Both the Invesco Food & Beverage ETF and Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF target the U.S. consumer staples sector, but their approaches differ: FSTA tracks a broad index of over 100 large- and mid-cap consumer defensive stocks, while PBJ uses a rules-based strategy to select 30 food and beverage companies based on momentum and value factors. This comparison unpacks the key differences investors may want to consider.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from five-year weekly returns. The one-year return represents total return over the trailing 12 months.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Nachrichten zu Staples Inc.
Analysen zu Staples Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Aktien in diesem Artikel
|Invesco Ltd
|23,19
|1,00%
