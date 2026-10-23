Invesco Aktie
WKN DE: A0M6U7 / ISIN: BMG491BT1088
|
23.10.2026 07:41:28
Invesco Pharmaceuticals ETF vs. iShares Biotechnology ETF: Which Is the Better Buy?
Both the Invesco Pharmaceuticals ETF (NYSEMKT:PJP) and the iShares Biotechnology ETF (NASDAQ:IBB)target specific niches of the healthcare sector, but their distinct approaches could appeal to different investors.
While IBB casts a wide net across hundreds of biotech companies, PJP focuses on a tight group of 30 pharmaceutical companies involved in drug development and distribution. Here's how the two stack up on risk, reward, and other factors that might influence your decision between the two.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Invesco Ltd
Analysen zu Invesco Ltd
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Invesco Ltd
|25,04
|-2,15%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.