Invesco Aktie
WKN DE: A0M6U7 / ISIN: BMG491BT1088
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10.06.2026 23:40:51
Invesco (PPA) vs Tema (NASA): Which Aerospace and Space ETF Is the Better Buy?
The Invesco Aerospace & Defense ETF (NYSEMKT:PPA) offers a lower-cost, diversified play on traditional defense, while the Tema Space Innovators ETF (NYSEMKT:NASA) targets high-growth orbital technology.The choice between these two funds often comes down to whether an investor prefers the stability of established military defense or the potential of the commercial space frontier. While both funds operate in the aerospace category, their underlying strategies differ in maturity, cost structure, and technical focus, ranging from traditional homeland security to satellite launch systems.Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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