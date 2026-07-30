Invesco präsentierte Quartalsergebnisse

Invesco hat am 28.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,76 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,030 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,83 Milliarden USD – ein Plus von 17,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Invesco 1,55 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at