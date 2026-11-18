The Invesco QQQ Trust (NASDAQ:QQQ) closed at a record $759.66 on Oct. 6. Since then, the exchange-traded fund that tracks the Nasdaq-100 has fallen to roughly $654 as of this writing, about 14% below the high.

It's still up about 6% in 2026, but the drop has erased most of the year's gains.

Even so, I think QQQ will end 2030 at roughly $890 per share. That would put it about 17% above the October record and about 36% above today's price -- a rise of close to 8% a year, before the fund's small dividend.

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