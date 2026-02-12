Invesco Aktie
WKN DE: A0M6U7 / ISIN: BMG491BT1088
|
12.02.2026 22:49:21
Invesco QQQ or iShares Russell 2000 Growth ETF: Which is the Better Buy?
The Invesco QQQ Trust, Series 1 (NASDAQ:QQQ) and the iShares Russell 2000 Growth ETF (NYSEMKT:IWO) differ most in market cap exposure, sector mix, and historical risk, with IWO charging a slightly higher fee for broader small-cap growth coverage.Both QQQ and IWO are popular exchange-traded funds with distinct aims: QQQ tracks the NASDAQ-100, dominated by large-cap tech, while IWO targets small-cap U.S. companies with strong growth characteristics. This comparison breaks down key differences in cost, performance, risk, and portfolio makeup to help investors decide which may better suit specific goals.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from five-year weekly returns. The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Invesco Ltd
|
05.02.26
|S&P 500-Titel Invesco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Invesco von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
29.01.26
|S&P 500-Papier Invesco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Invesco von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
26.01.26
|Ausblick: Invesco stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.01.26
|S&P 500-Titel Invesco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Invesco-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
15.01.26
|S&P 500-Titel Invesco-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Invesco von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
12.01.26
|Erste Schätzungen: Invesco präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
08.01.26