Invesco Aktie

Invesco für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M6U7 / ISIN: BMG491BT1088

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.02.2026 22:49:21

Invesco QQQ or iShares Russell 2000 Growth ETF: Which is the Better Buy?

The Invesco QQQ Trust, Series 1 (NASDAQ:QQQ) and the iShares Russell 2000 Growth ETF (NYSEMKT:IWO) differ most in market cap exposure, sector mix, and historical risk, with IWO charging a slightly higher fee for broader small-cap growth coverage.Both QQQ and IWO are popular exchange-traded funds with distinct aims: QQQ tracks the NASDAQ-100, dominated by large-cap tech, while IWO targets small-cap U.S. companies with strong growth characteristics. This comparison breaks down key differences in cost, performance, risk, and portfolio makeup to help investors decide which may better suit specific goals.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from five-year weekly returns. The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Invesco Ltd

mehr Nachrichten