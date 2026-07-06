Invesco Aktie
WKN DE: A0M6U7 / ISIN: BMG491BT1088
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06.07.2026 19:06:57
Invesco (RZG) vs. iShares (IJT): Which Small Cap Growth ETF Is the Better Buy?
Investors comparing the iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF (NASDAQ:IJT) and the Invesco S&P SmallCap 600 Pure Growth ETF (NYSEMKT:RZG) must weigh the significantly lower ownership costs of the iShares fund against the Invesco fund's stronger recent 1-year total return.Both funds target the small-cap segment of the U.S. market but use different selection criteria. IJT focuses on classic growth factors such as earnings momentum and sales growth, while RZG weights companies in the same small-company universe by its “growth score.” This technical nuance creates distinct risk-reward profiles for investors seeking small-company exposure.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from five-year monthly returns. The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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