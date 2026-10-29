Invesco: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Invesco präsentierte in der am 27.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,65 USD, nach 0,660 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,87 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,66 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at