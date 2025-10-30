Invesco stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Invesco gab am 28.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,67 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,120 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,53 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,64 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at