Invesque veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Invesque hat am 07.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,06 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Invesque ein EPS von -0,180 CAD in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 83,68 Prozent auf 9,5 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 58,1 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at