Invesque zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Invesque hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,27 Prozent auf 9,0 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Invesque 9,5 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at