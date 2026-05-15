Invest Bank PSC Bearer präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Invest Bank PSC Bearer hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 23,01 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 112,1 Millionen AED. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 145,6 Millionen AED umgesetzt.

Redaktion finanzen.at