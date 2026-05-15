|
15.05.2026 06:31:29
Invest Bank PSC Bearer präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Invest Bank PSC Bearer hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 23,01 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 112,1 Millionen AED. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 145,6 Millionen AED umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!