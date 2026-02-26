|
Invest Bank PSC Bearer: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Invest Bank PSC Bearer hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Der Umsatz lag bei 277,4 Millionen AED – das entspricht einem Zuwachs von 128,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 121,4 Millionen AED erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Invest Bank PSC Bearer in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 47,94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 831,32 Millionen AED im Vergleich zu 561,93 Millionen AED im Vorjahr.
