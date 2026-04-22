Investar: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Investar hat am 20.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,77 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,630 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 56,1 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 53,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 36,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at