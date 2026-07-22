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22.07.2026 06:31:29
Investar: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Investar stellte am 20.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,61 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,460 USD je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite hat Investar im vergangenen Quartal 56,1 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 47,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Investar 37,9 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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