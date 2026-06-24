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24.06.2026 06:31:29
Investcorp Acquisition: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Investcorp Acquisition hat am 22.06.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Investcorp Acquisition vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,03 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,070 USD je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,110 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Investcorp Acquisition 0,180 USD je Aktie generiert.
Redaktion finanzen.at
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