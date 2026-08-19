Investcorp Acquisition: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Investcorp Acquisition hat am 17.08.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,08 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Investcorp Acquisition ein Ergebnis je Aktie von -0,010 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.at