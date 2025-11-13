|
13.11.2025 06:31:28
Investcorp Capital hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Investcorp Capital lud am 11.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.
Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,02 AED vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Investcorp Capital ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,020 AED in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 88,2 Millionen AED in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Investcorp Capital einen Umsatz von 73,5 Millionen AED eingefahren.
Redaktion finanzen.at
