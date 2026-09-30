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30.09.2026 06:31:29
Investcorp Europe Acquisition: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Investcorp Europe Acquisition äußerte sich am 28.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Investcorp Europe Acquisition 0,160 USD je Aktie generiert.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,99 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Investcorp Europe Acquisition ein EPS von -0,150 USD je Aktie vermeldet.
Redaktion finanzen.at
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