Investcorp India Acquisition: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Investcorp India Acquisition gab am 22.06.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Investcorp India Acquisition hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,03 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,060 USD je Aktie gewesen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,110 USD. Im Vorjahr waren 0,180 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at