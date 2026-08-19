Investcorp India Acquisition: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Investcorp India Acquisition äußerte sich am 17.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,08 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,010 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at