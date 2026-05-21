Investec Aktie
WKN DE: 691473 / ISIN: GB0031773103
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21.05.2026 11:30:49
Investec targets UK wealthy with private banking push
South African group’s move set to intensify competition among lenders and fintechs chasing rich customersWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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