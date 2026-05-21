Investec Aktie

Investec für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 691473 / ISIN: GB0031773103

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21.05.2026 11:30:49

Investec targets UK wealthy with private banking push

Group’s move set to intensify competition among lenders and fintechs chasing rich customersWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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