KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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18.03.2026 09:00:06
Investieren in KI: Wie umgeht man die « Big 7»-Falle?
Künstliche Intelligenz zieht derzeit beispiellose Kapitalströme an. Die Gelder konzentrieren sich auf eine Handvoll prominenter Unternehmen. Ein neuer Bericht von Hamilton Lane weist nun auf ein wachsendes Risiko hin: Anleger könnten in einem zunehmend überfüllten Markt gefangen sein.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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