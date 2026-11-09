INVESTIMENTOS BEMGE: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

INVESTIMENTOS BEMGE äußerte sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,62 BRL ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,66 BRL erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 6,5 Millionen BRL – das entspricht einem Abschlag von 2,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,7 Millionen BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at