09.02.2026 06:31:29

INVESTIMENTOS BEMGE hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

INVESTIMENTOS BEMGE hat sich am 06.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,68 BRL eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,22 BRL je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,8 Millionen BRL – ein Plus von 45,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem INVESTIMENTOS BEMGE 4,6 Millionen BRL erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 6,06 BRL beziffert. Im Vorjahr waren 4,56 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 35,25 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 24,52 Millionen BRL, während im Vorjahr 18,13 Millionen BRL ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt zu -- DAX fester -- Asiens Börsen verbuchen Gewinne - Tokio nach klarem LDP-Wahlsieg mit Kurssprung
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die wichtigsten asiatischen Indizes zeigen sich zum Wochenstart stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen