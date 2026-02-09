INVESTIMENTOS BEMGE hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

INVESTIMENTOS BEMGE hat sich am 06.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,68 BRL eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,22 BRL je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,8 Millionen BRL – ein Plus von 45,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem INVESTIMENTOS BEMGE 4,6 Millionen BRL erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 6,06 BRL beziffert. Im Vorjahr waren 4,56 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 35,25 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 24,52 Millionen BRL, während im Vorjahr 18,13 Millionen BRL ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at