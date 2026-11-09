Investimentos Bemge präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Investimentos Bemge lud am 06.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,78 BRL beziffert, während im Vorjahresquartal 1,82 BRL je Aktie in den Büchern standen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,55 Prozent auf 6,5 Millionen BRL ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,7 Millionen BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at