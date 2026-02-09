Investimentos Bemge zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Investimentos Bemge hat am 06.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 1,84 BRL je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Investimentos Bemge 1,22 BRL je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 6,8 Millionen BRL – das entspricht einem Zuwachs von 45,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,6 Millionen BRL erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 6,66 BRL. Im Vorjahr hatte Investimentos Bemge 5,02 BRL je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahr hat Investimentos Bemge im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 35,25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 24,52 Millionen BRL. Im Vorjahr waren 18,13 Millionen BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at