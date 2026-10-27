Investing $1,000 in Each of These 3 Stocks 20 Years Ago Would Have Created a Portfolio Worth $674,000 Today

Investing in a wide range of growth stocks can be an effective way for investors to generate significant returns in the future. That's because it's not always obvious which stock will do well when looking at the long term. A lot can change. This is why investing in many different stocks can be a far better idea than investing in just a few stocks that may seem promising today.

Nvidia (NASDAQ:NVDA), Netflix (NASDAQ:NFLX), and Amazon (NASDAQ:AMZN) are all iconic companies, and investing $1,000 in each of them 20 years ago would have produced life-changing gains. Here's how much each of those investments would be worth now (returns as of Oct. 26), why they've done well, and why these growth stocks can still be good buys today.

Image source: Getty Images.

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