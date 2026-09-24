Monster Beverage Aktie

Monster Beverage für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14U5Z / ISIN: US61174X1090

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24.09.2026 12:05:00

Investing $10,000 in Monster Beverage Stock 10 Years Ago Paid Off More Than Investing the Same Amount in Coca-Cola. Here's the Better Buy for the Next Decade.

Over the past decade, an investment in Coca-Cola (NYSE: KO), with dividends reinvested, has generated total returns of 179.3%. That might sound impressive on the surface, but consider how an investment in Monster Beverage (NASDAQ: MNST) made a decade ago generated even greater gains, with total returns of 258.9%.

In other words, while $10,000 invested in Coca-Cola in 2016 is now worth $27,930, $10,000 invested in Monster is now worth $35,890, or 28.5% more than the Coca-Cola position.

That said, while Monster generated stronger returns from 2016 to 2026 than Coca-Cola, that may not be the case over the next decade.

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Coca-Cola Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.20 Shs 28 340,00 -0,35% Coca-Cola Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.20 Shs
Coca-Cola Co. 77,50 -0,13% Coca-Cola Co.
Monster Beverage Corp 37,51 0,08% Monster Beverage Corp

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