Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
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26.07.2026 13:28:00
Investing $100 per Month in This Growth ETF Could Become $106,000 in 20 Years. Here's How.
It's so easy to get caught up in the day-to-day of market and economic developments. However, this isn't supportive of lasting success in the stock market. When investing is done the right way, with a strong focus on the long term, the results can be magnificent. Investors can build substantial wealth by being patient and sticking to their strategies. The numbers back up this claim.Just look at what the Vanguard Growth ETF (NYSEMKT: VUG) can do. Investing $100 per month in this growth-focused exchange-traded fund (ETF) could result in a huge $106,000 portfolio in 20 years. Here's how.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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