Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
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21.09.2026 07:30:00
Investing $150 per Month in This S&P 500 ETF Could Grow Into $300,000 Over 30 Years. Here's the Math.
One thing that has stayed true with investing is that time is one of the greatest tools investors can use to their advantage. Strictly saving to hit the six-figure mark will take most people a long time, but with compound earnings, you can cut that time down immensely.
Let's take the Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT: VOO) as an example. Investing $150 monthly in the exchange-traded fund could grow to $300,000 in 30 years -- and that's assuming it performs worse than its historical average. Let's take a look at the math.
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