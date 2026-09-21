Per Aktie

Per für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
21.09.2026 07:30:00

Investing $150 per Month in This S&P 500 ETF Could Grow Into $300,000 Over 30 Years. Here's the Math.

One thing that has stayed true with investing is that time is one of the greatest tools investors can use to their advantage. Strictly saving to hit the six-figure mark will take most people a long time, but with compound earnings, you can cut that time down immensely.

Let's take the Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT: VOO) as an example. Investing $150 monthly in the exchange-traded fund could grow to $300,000 in 30 years -- and that's assuming it performs worse than its historical average. Let's take a look at the math.

Image source: Getty Images.

Continue reading

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Per-Se Technologies Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Per-Se Technologies Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise gehen weiter zurück: ATX könnte fester starten -- DAX vor Stabilisierung -- Asiens Börsen mit Gewinnen - Feiertagspause in Japan
Dem ATX könnte zum Auftakt eine leichte Erholung bevor stehen. Der DAX dürfte sich zum Auftakt etwas stabilisieren. Die Aktienmärkte in Asien zeigen mehrheitlich Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen