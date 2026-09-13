Investing $20,000 in Apple Stock 10 Years Ago Paid Off More Than Investing the Same Amount in Amazon. Here's the Better Buy for the Next Decade.

Long-time Apple (NASDAQ: AAPL) and Amazon (NASDAQ: AMZN) shareholders have undoubtedly been pleased with the stocks' performance. Apple has a market cap of $4.9 trillion, and Amazon's market cap equals $2.8 trillion, as of Sept. 11. They have grown to become among the most valuable companies in the world.

In fact, a $20,000 investment in Apple shares 10 years ago would have grown to $277,000, including dividends. That same amount invested in Amazon stock would be worth $133,000.

However, past success doesn't guarantee future results, of course. Which company's stock looks poised to do better over the next decade? It's time to look at each company's fundamentals before making the investment decision.

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