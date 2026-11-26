Realty Income Aktie
WKN: 899744 / ISIN: US7561091049
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26.11.2026 15:31:02
Investing $500 a Month in Coca-Cola, Realty Income, and Altria Could Generate Over $1,000 in Monthly Dividend Income by 2046
Will you need dividend income at some point in the future? For most people who plan on eventually retiring from the world of work, the answer is yes. They're growing their nest eggs in the meantime, in fact, largely with the intention of converting their growth investments into income investments when the time comes.
That isn't necessarily the only way to meet your future income needs, though. As difficult as it may be to believe, there's an argument to be made for beginning to build your dividend-paying positions right now, even if you don't need the income yet.
And while nobody can perfectly predict the future, your most promising dividend prospects for this purpose are Coca-Cola (NYSE:KO), Realty Income (NYSE:O), and Altria Group (NYSE:MO).
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