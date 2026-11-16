Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
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16.11.2026 13:30:00
Investing $500 Per Month in VOO Starting at Age 25 Could Build a Portfolio Worth Over $3 Million by Retirement
Can $500 a month really turn into a seven-figure portfolio by the time you retire? The answer is a clear yes. But you have to start early enough and target the right investment.
Assume a 25-year-old invests $500 every month in the Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT: VOO) and earns 10% a year, which is the long-term average annual return for the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) over the past century. Assuming monthly compounding with every investment, here's what that $500 a month in that exchange-traded fund (ETF) can turn into:
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