Investing in Energy? Berkshire Is a Great Place to Start

Weiter zum vollständigen Artikel bei "MotleyFool"

Investors in Berkshire Hathaway's (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B) broad portfolio of companies gain exposure to several strong industries, including energy. In this Motley Fool Live segment, recorded on Jan. 4, Fool contributors Toby Bordelon and Lou Whiteman take a closer look at Berkshire Hathaway's most compelling holdings. Continue reading