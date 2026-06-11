Uber Aktie

Uber für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.06.2026 00:15:00

Investing in Uber in 2026? Here's the Key to the Company's Success.

Uber Technologies (NYSE: UBER) has become a dominant ride-hailing and delivery platform. However, its shares have disappointed investors. They're down 14% in 2026 (as of June 10), while trading 30% below their peak.It's worth taking a closer look. Uber trades at a price-to-earnings multiple (P/E) of just 17.5, which is much cheaper than the overall market. But if you're new to this growth stock in 2026, it's important to understand a key variable driving the company's success.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Uber

mehr Nachrichten