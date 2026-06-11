Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
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12.06.2026 00:15:00
Investing in Uber in 2026? Here's the Key to the Company's Success.
Uber Technologies (NYSE: UBER) has become a dominant ride-hailing and delivery platform. However, its shares have disappointed investors. They're down 14% in 2026 (as of June 10), while trading 30% below their peak.It's worth taking a closer look. Uber trades at a price-to-earnings multiple (P/E) of just 17.5, which is much cheaper than the overall market. But if you're new to this growth stock in 2026, it's important to understand a key variable driving the company's success.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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