Investis Aktie
WKN DE: A2AMF1 / ISIN: CH0325094297
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28.08.2026 18:00:04
Investis begibt erfolgreich eine Obligationenanleihe über CHF 100 Mio.
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INVESTIS Holding SA
/ Schlagwort(e): Anleihe
NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, THE EUROPEAN ECONOMIC AREA AND THE UNITED KINGDOM
Investis hat heute eine festverzinsliche Obligationenanleihe erfolgreich im Markt platziert. Die Anleihe hat ein Volumen von CHF 100 Millionen bei einem Coupon von 0.95% und einer Laufzeit von 2.38 Jahren bis zum 19. Februar 2029. Die Emission dient der Refinanzierung der am 16. Oktober 2026 fälligen Anleihe.
Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) und UBS agierten als Joint Lead Managers der Transaktion. Die Zulassung zum Handel an der SIX Swiss Exchange wird beantragt und die Liberierung der Obligationenanleihe ist für den 2. Oktober 2026 vorgesehen.
Kontakt
Laurence Bienz, Head Media and Investor Relations
Über die Investis-Gruppe
INVESTIS ist seit Juni 2016 and der SIX Swiss Exchange kotiert (Symbol: IREN, Valorennummer: 32509429, ISIN CH0325094297). Weitere Informationen unter: www.investisgroup.com
Rechtlicher Hinweis
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|INVESTIS Holding SA
|Neumühlequai 6
|8001 Zürich
|Schweiz
|Telefon:
|+41 58 201 72 42
|E-Mail:
|laurence.bienz@investisgroup.com
|ISIN:
|CH0325094297
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2390550
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2390550 28.08.2026 CET/CEST
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