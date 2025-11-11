Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|
11.11.2025 18:48:55
Investition mit Signalwirkung: Google steckt 5,5 Milliarden Euro in den Standort Deutschland
Es ist das bislang größte Investitionsprogramm des US-Technologieriesen für Deutschland: Google pumpt 5,5 Milliarden US-Dollar in neue Rechenzentren hierzulande. Die Finanzspritze kommt auch mit einem Fokus auf klimafreundliche Energie bis 2030.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)mehr Nachrichten
|
17:34
|ROUNDUP: Google investiert 5,5 Milliarden Euro in Deutschland (dpa-AFX)
|
06.11.25
|NASDAQ Composite Index-Wert Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Alphabet C (ex Google) von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
05.11.25
|Werbebranche erwartet KI-Anwendungen mit Reklame (dpa-AFX)
|
30.10.25
|Handel in New York: NASDAQ 100 letztendlich leichter (finanzen.at)
|
30.10.25
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
30.10.25
|MÄRKTE USA/Leichter - Nach Zahlen: Meta stark unter Druck, Alphabet sehr fest (Dow Jones)
|
30.10.25
|Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht Verluste (finanzen.at)
|
30.10.25
|ROUNDUP 2: Alphabet steigert Gewinn um ein Drittel - Aktie legt kräftig zu (dpa-AFX)