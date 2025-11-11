Alphabet A Aktie

WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059

11.11.2025 18:48:55

Investition mit Signalwirkung: Google steckt 5,5 Milliarden Euro in den Standort Deutschland

Es ist das bislang größte Investitionsprogramm des US-Technologieriesen für Deutschland: Google pumpt 5,5 Milliarden US-Dollar in neue Rechenzentren hierzulande. Die Finanzspritze kommt auch mit einem Fokus auf klimafreundliche Energie bis 2030.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
