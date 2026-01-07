|
07.01.2026 09:07:46
Investition treibt Entwicklung: Dax springt erstmals über die Marke von 25.000 Punkten
Der Dax überspringt erstmals die 25.000-Punkte-Marke. Der deutsche Leitindex steigt in der Spitze um 0,5 Prozent auf einen Rekordstand von 25.015 Zählern.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
