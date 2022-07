Investition von 620 Millionen Euro am Standort Cléon: Renault Group nimmt Fertigung für neuen Elektromotor in Betrieb

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Renault S.A."

Die Renault Group hat mit der Einweihung der neuen Fertigung für den Elektromotor "ePT-160kW" am Standort Cléon einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Elektrifizierung ihrer Modellpalette gemacht. Die Unternehmensgruppe hat seit 2018 insgesamt 620 Millionen Euro in das Werk im Norden Frankreichs investiert, um hier in großem Maßstab Elektro- und Hybridantriebe für seine Konzernmarken herzustellen. Als Kompetenzzentrum für den Bau rein elektrischer Hochleistungskomponenten wird das Werk ab 2024 eine Produktionskapazität von mehr als einer Million Motoren pro Jahr aufweisen, darunter 500.000 Elektroaggregate und 510.000 Hybridantriebe.