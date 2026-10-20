Pierre Aktie
ISIN: US7208271046
|
20.10.2026 20:23:00
Investitionen: Was Vinci-Chef Pierre Anjolras am Standort Deutschland schätzt
Pierre Anjolras gehört zu den Gästen des Investitionsgipfels in Berlin. Hier erklärt der Chef des französischen Konzerns Vinci, was er am Standort Deutschland schätzt – und wie die Krawalle in Frankreich verhindert werden könnten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Pierre Corp Registered Shs
Analysen zu Pierre Corp Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Vinci SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4th Sh
|26,40
|0,76%
|VINCI
|107,20
|1,13%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt fester -- ATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notierten uneinheitlich. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.