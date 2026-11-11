Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
|
11.11.2026 16:06:19
Investitionen auf dem Prüfstand: VW stoppt Projekt "Gamechanger" - Betriebsrat droht mit Golf-Veto
Mit einem neuen Produktionsverfahren wollte Volkswagen einzelne Bauteile für E-Autos kostengünstiger herstellen. Doch der Konzern scheut nun die Anfangsinvestition. Kurz vor der Grundsteinlegung wird der Bau eines Fertigungszentrums abgeblasen. Der Betriebsrat schäumt.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Volkswagen (VW) St.
Analysen zu Volkswagen (VW) St.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) St.
|67,05
|-2,19%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|67,50
|-2,68%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich schwächer -- DAX nach Rekord schließlich fester - erstmals 27.000-Punkte-Marke geknackt -- US-Börsen zum Handelsende leichter -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Anleger am heimischen Aktienmarkt hielten sich am Donnerstag zurück. Der deutsche Leitindex erklomm ein neues Rekordhoch. Die US-Börsen zeigten sich schwächer. Die Börsen in Asien verbuchten am Donnerstag Verluste.