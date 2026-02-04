Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|
04.02.2026 08:13:46
Investitionen steigen: Infineon wird vom KI-Boom angetrieben
Die Nachfrage nach KI-Rechenzentren sorgt für gute Geschäfte beim Chiphersteller Infineon. Einnahmen und Gewinn legen zu. Und der Dax-Konzern will weiter Geld in das Segment stecken. Mau läuft es derweil in einem anderen wichtigen Bereich.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Infineon AG
|
17:59
|Börse Frankfurt: TecDAX legt schlussendlich zu (finanzen.at)
|
17:59
|Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende in Rot (finanzen.at)
|
17:59
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
17:59
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
15:59
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 verbucht Abschläge (finanzen.at)
|
15:59
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
15:59
|DAX aktuell: DAX verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
15:59
|TecDAX aktuell: TecDAX in der Gewinnzone (finanzen.at)