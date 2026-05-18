SEC Aktie
WKN DE: A2AN8G / ISIN: IT0005200453
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18.05.2026 15:46:22
Investment Advisor Bets Big on Theme Park Stock, Latest SEC Filing Reveals
On May 15, 2026, Kanen Wealth Management LLC disclosed a new position in Six Flags Entertainment Corporation (NYSE:FUN), acquiring 848,643 shares in an estimated $14.32 million trade based on the quarterly average price.Six Flags Entertainment operates amusement and water parks across North America, leveraging branded attractions to reach a broad customer base.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated May 15, 2026, Kanen Wealth Management LLC initiated a new position in Six Flags Entertainment Corporation by purchasing 848,643 shares. The estimated transaction value was $14.32 million, based on the average first-quarter closing price. The fund’s quarter-end position was valued at $15.06 million, including both trading activity and share price movements.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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